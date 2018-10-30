Канадец попытался прожить в парнике без воздуха три дня

Житель Канады и ведущий собственного видеоблога на Youtube Кристиан Бауте решил всем доказать, что человек способен прожить без воздуха. Для этого он решил поставить на себе простой эксперимент. И заселился в парник, где помимо него было множество растений. О результатах эксперимента рассказал телеканал «360».

По замыслу отчаянного канадца, зелень должна была перерабатывать углекислый газ и выделять кислород. Не очень понятен практический смысл такого опыта, но Бауте был уверен в успехе эксперимента. Однако что-то пошло не так. Канадец должен был спокойно провести вместе с растениями трое суток, но уже через 15 часов решил прекратить эксперимент. Он почувствовал себя плохо, по словам Бауте, ему «стало не хватать воздуха».

Но эксперимент он не считает провальным. По словам канадца, он мог бы продержаться и три дня. Но его задачей было не просто выжить, а «закончить проект, не посинев, не получив повреждение мозга или тепловой удар».