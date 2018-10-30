Трамп решил отменить получение гражданства США по праву рождения

Американский президент решил отменить право детей иностранцев и нелегальных мигрантов на получение гражданства США на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью Axios.

«Мне всегда говорили, что нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Не нужна», - пояснил Трамп, отметив, что президентского указа окажется достаточно.

По словам американского лидера, он давно уже думал над данным указом и обсуждал его с советниками. Трамп отметил, что он уже в процессе, поэтому в ближайшем будущем «это произойдет».

«Мы - единственная страна в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами», - подчеркнул Трамп, добавив, что это просто «смешно».

Гражданство в силу рождения приобретается по праву крови или по праву почвы. В первом случае ребенок получит гражданство родителей, вне зависимости от того, где он родился. Во втором случае гражданство получает любой, кто родился на территории государства, независимо от гражданства родителей. В настоящее время в США работают обе системы получения гражданства. В прошлом году гражданами Штатов таким образом стали более 36 тысяч детей.