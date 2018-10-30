Полыхающую нефтеперерабатывающую станцию в ХМАО сняли на видео

Очевидцы сняли на камеры мобильных телефонов крупный пожар на нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе ХМАО. Видеозаписи были размещены социальных сетях.

По данным главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, на территории станции вспыхнул технологический резервуар с нефтью. По последней информации, в результате происшествия пострадали двое работников, им оказывается медицинская помощь.

К тушению пожара привлечены около 50 человек и 15 единиц техники.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по ХМАО, по факту ЧП следственным отделом по городу Нижневартовск организована процессуальная проверка. На место пожара выехали следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.