Конституционный суд Ингушетии не будет закрывать дело о границе с Чечней

Конституционный суд Ингушетии принял решение продолжить рассмотрение обращения депутатов о проверке конституционности закона Республики Ингушетия об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Дело не будет закрыто, даже несмотря на то, что двое народных избранников решили отозвать свои подписи. Об этом сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

«Сегодня суд принял решение продолжить рассмотрение обращения по этому острому вопросу», - сообщил источник издания.

Ранее сообщалось о том, что обращение депутатов в суд потеряет свою силу в случае, если два члена парламента решат отозвать свои подписи. Теперь под документом остается лишь 10 подписей, хотя по уставу запрос должен быть подкреплен минимум одной третью из 32 депутатов.

Напомним, в конце сентября главы Чечни и Ингушетии обменялись равноценными нежилыми территориями, закрыв таким образом вопрос об административной границе между республиками.