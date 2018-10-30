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СК проводит проверку после смерти школьника на уроке физкультуры в Москве

Василиса Морозова
15:54 30.10.2018
В Москве следователи проверяют информацию по факту гибели учащегося школы, состояние которого ухудшилось во время урока физкультуры.
Фото: СК РФ

Следователи начали проверку по факту смерти подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, инцидент произошел на западе столицы. По предварительным данным, 14-летний школьник вышел на улицу и резко почувствовал себя плохо, потерял сознание. В итоге мальчик скончался, несмотря на то что учитель оказал подростку первую помощь и вызвал медиков.

В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей и сотрудников учебного учреждения.

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