СК проводит проверку после смерти школьника на уроке физкультуры в Москве

Следователи начали проверку по факту смерти подростка, которому стало плохо во время урока физкультуры.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, инцидент произошел на западе столицы. По предварительным данным, 14-летний школьник вышел на улицу и резко почувствовал себя плохо, потерял сознание. В итоге мальчик скончался, несмотря на то что учитель оказал подростку первую помощь и вызвал медиков.

В настоящее время следственные органы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей и сотрудников учебного учреждения.