Сирийских детей будут учить в военных училищах России

Россия предоставила сирийским детям возможность обучения в военных училищах на безвозмездной основе. Соответствующее соглашение между двумя странами размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте соглашения прописано, что военная подготовка для воспитанников этих заведений будет проводиться по таким же образовательным программам, по которым готовят граждан РФ.

Уточняется, что прием в училища Минобороны будет проходить на основе конкурса, который будет в ведении сирийской стороны.

Ранее первые восемь мальчишек из Сирии начали обучение в кадетском классе при Военной академии МТО.