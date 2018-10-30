Сирийских детей будут учить в военных училищах России
Конкурсный отбор кандидатов на обучение будет проводить сирийская сторона.
Россия предоставила сирийским детям возможность обучения в военных училищах на безвозмездной основе. Соответствующее соглашение между двумя странами размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте соглашения прописано, что военная подготовка для воспитанников этих заведений будет проводиться по таким же образовательным программам, по которым готовят граждан РФ.
Уточняется, что прием в училища Минобороны будет проходить на основе конкурса, который будет в ведении сирийской стороны.
Ранее первые восемь мальчишек из Сирии начали обучение в кадетском классе при Военной академии МТО.