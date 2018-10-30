«Звезда» публикует видео с коптера с места затопления плавдока в Мурманске

В Мурманске на судоремонтном заводе 30 октября затонул плавучий док ПД-50, в нем ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Инцидент произошел в связи с перебоями в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за этого он быстро ушел под воду. Как ранее сообщалось, пять рабочих пострадали, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.

Единственный авианосец ВМФ России был в срочном порядке переведен на другой судоремонтный завод.

Следственный комитет выдвинул предварительную версию - нарушение правил эксплуатации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.