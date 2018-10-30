Состояние получившего повреждения «Адмирала Кузнецова» выяснят водолазы

Исследовать точное состояние авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который получил повреждения в результате аварии на судоремонтном доке в Мурманске, должны водолазы. Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, водолазная группа должна убедиться, что никаких повреждений ниже ватерлинии на авианосце нет.

«Мы никаких повреждений не ожидаем, но проверим», - цитирует Рахманова «Интерфакс».

Ранее глава ОСК заявил, что в результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии: в корабле образовалось отверстие размером четыре на пять метров.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова» в ночь на 30 октября. Авария произошла из-за перебоя в подаче электроэнергии, в результате чего цистерны плавдока нештатно заполнились, и он резко ушел под воду. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

После аварии крейсер перевезли на другой, 35-й судоремонтный завод.

«Адмирал Кузнецов» - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России, который был введен в эксплуатацию в январе 1991 года. Судно может нести до 24-26 истребителей и 12 вертолетов, вооружено противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.