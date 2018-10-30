Эрдоган объявил о начале масштабной операции против сирийских курдов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что уничтожит террористические группировки к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом он объявил во время выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, передает телеканал NTV.

«Мы не отступим, мы уничтожим террористические группировки к востоку от Евфрата. Мы будем постепенно их уничтожать, мы можем войти (в Сирии) без предупреждения», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что предварительная подготовка и планирование уже завершены. Он напомнил, что Анкара уже приступила к активным действиям несколько дней назад против самообороны курдов.

По словам Эрдогана, Анкара «не намерена позволить тем, кто с одной стороны провоцирует режим, с другой пытается воскресить» террористические организации, а также «погрузить Идлиб, а потом и всю Сирию в огонь и кровопролитие».

Турецкая армия нанесла удары по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата в районе Зор Магар в САР.

Тайип Эрдоган заявил в сентябре, что самая большая сирийская угроза исходит из «террористического болота», которое находится к востоку от Евфрата, которая контролируется силами самообороны курдских отрядов. При этом он отметил, что от конфликта в Сирии пострадала больше всего именно Турция.