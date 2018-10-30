В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция

На нефтеперерабатывающей станции в ХМАО произошел пожар. Горят два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По данным спасателей, в результате пожара пострадали два человека.

В настоящее время угрозы распространения огня нет, угрозы близлежащему населенному пункту пожар также не представляет. На месте ЧП работают спасатели.