В ХМАО полыхает нефтеперерабатывающая станция
Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
Фото: Алексей Вовк, РИА Новости
На нефтеперерабатывающей станции в ХМАО произошел пожар. Горят два резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
По данным спасателей, в результате пожара пострадали два человека.
В настоящее время угрозы распространения огня нет, угрозы близлежащему населенному пункту пожар также не представляет. На месте ЧП работают спасатели.