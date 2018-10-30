Склад смерти: кто пытается завладеть крупнейшим арсеналом оружия в Приднестровье

Съемочная группа программы «Военная приемка» попала на территорию крупнейшего склада боеприпасов в Восточной Европе. Располагается он в селе Колбасна в Приднестровье. Охраной этого арсенала занимаются оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные. По словам телеведущего Алексея Егорова, этот склад привлекает внимание как террористов, так и соседних государств, в том числе и Украины.

«Так исторически сложилось, что в этом регионе находился склад Одесского военного округа - крупнейший склад боеприпасов Советского Союза в этой части. А потом он стал еще больше, когда вывозили вооружение из ГДР и Чехословакии. Там какое-то безумное количество вооружения... То, что до этого склада хотят добраться очень многие, несложно догадаться. Во-первых, террористические группы. Именно поэтому там постоянно проводятся учения по безопасности. Во-вторых, этим складом легальным способом хотят завладеть соседние страны. К примеру, расстояние от этого склад до Украины - всего два километра», - объяснил Егоров в программе «Открытый эфир».

По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в Приднестровье хватит на десятилетия войны. Специалисты говорят, что если хранящиеся в Колбасне запасы взорвутся, то детонация от этого взрыва может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме.

Программа «Военная приемка» покажет, как живут и несут службу на этой пороховой бочке солдаты и офицеры оперативной группы российских войск в приднестровском регионе. Смотрите вторую часть выпуска «Наши в Приднестровье» в субботу 4 ноября в 09.55 на телеканале «Звезда».