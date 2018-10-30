В Москве горит гостиница «Останкино»

В здании гостиницы «Останкино» в Москве произошел пожар. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по столице.

В оперативную дежурную смену звонок о возгорании поступил в 13.42 по местному времени.

Пожарная бригада незамедлительно выехала по адресу: улица Ботаническая, дом 29, корпус 3, строение 2. По прибытию спасателей на место было установлено, что со второго этажа пятиэтажного здания идет дым.

В МЧС отметили, что открытое горение в гостинице «Останкино» было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.