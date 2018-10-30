Прощальное селфи: пассажир разбившегося Boeing 737 отправил перед полетом свое фото жене

Пассажир разбившегося индонезийского Boeing 737 авиакомпании Lion Air успел отправить жене селфи незадолго до смерти.

Дерилу Фиде Фабрианто было 22 года. Он находился среди 189 человек, летевших рейсом JT 610. За два месяца до полета молодой человек женился на Лутфиани Эка Путри. Перед взлетом он отправлял своей супруге фотографии, на одной из которой он сидит в кресле самолета с зеленой маской на лице.

Это было последнее сообщение Фабрианто. Как только лайнер взлетел, пара прекратила переписку, а через несколько минут воздушно судно упало в воду, сообщает News.com.au.

Пассажирский Boeing 737 компании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение в Яванском море. Самолет пропал с радаров в 6.33 утра, через 13 минут после вылета он упал в воду и разбился на части. На борту лайнера находились 189 человек, никто из них не выжил. Обломки самолета затонули на глубине 35 метров.