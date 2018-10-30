Нелегальный деликатес: на камчатском судне изъяли около двух тонн красной икры
Сумма ущерба, который был нанесен водным биологическим ресурсам, по предварительным данным составляет более пяти миллионов рублей.
Нелегальную партию красной икры, вес которой составляет около двух тонн изъяли пограничники на камчатском судне. Об этом сообщает «Камчатка-информ», ссылаясь на пресс-службу погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.
Отмечается, что 74 куботейнера с икрой лососевых нашли на судне «Снабженец-1». Находка хранилась в специальном тайнике.
У капитана судна не было документов, которые смогли бы подтвердить законность происхождения и качество продукции, поэтому икру пришлось изъять.
По предварительным данным, сумма ущерба, который был нанесен водным биологическим ресурсам, составляет более пяти миллионов рублей.