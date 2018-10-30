Нелегальный деликатес: на камчатском судне изъяли около двух тонн красной икры

Нелегальную партию красной икры, вес которой составляет около двух тонн изъяли пограничники на камчатском судне. Об этом сообщает «Камчатка-информ», ссылаясь на пресс-службу погрануправления ФСБ по восточному арктическому району.

Отмечается, что 74 куботейнера с икрой лососевых нашли на судне «Снабженец-1». Находка хранилась в специальном тайнике.

У капитана судна не было документов, которые смогли бы подтвердить законность происхождения и качество продукции, поэтому икру пришлось изъять.

По предварительным данным, сумма ущерба, который был нанесен водным биологическим ресурсам, составляет более пяти миллионов рублей.