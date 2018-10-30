Патриарх Кирилл заявил о «глобальном заказе» на уничтожение РПЦ

Действия Константинопольского патриархата, который объявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине, являются «заказом на разрушение» единства православия.

Такое мнение озвучил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», который проходил в Москве 30 октября.

«Это не просто борьба за юрисдикцию - это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, 11 октября Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о передаче им Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

На фоне этих событий Русская православная церковь прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и запретила верующим молиться на Афоне.