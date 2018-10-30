В Кремле не видят необходимости в новом соглашении с Киевом по Азовскому морю

Российская сторона ориентируется на действующий договор с Украиной о совместном использовании Керченского пролива и Азовского моря, никакой позиции по заключению нового соглашения с учетом присоединения Крыма у РФ нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует», - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, стоит ли России и Украине перезаключать договор по Азовскому морю согласно новым условиям с учетом того, что Крым присоединился к РФ и был открыт мост через Керченский пролив.

Напомним, в начале 2018 года в Азовском море обострилась ситуация с судоходством. В марте Украиной был задержан российский траулер «Норд», против капитана судна было выдвинуто обвинение в якобы незаконном посещении Крыма. В херсонском порту в августе был задержан танкер «Механик Погодин».

Россия сочла действия Украины «морским терроризмом» и в ответ на это усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники выступили с обвинениями в адрес российских властей в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки ведутся в соответствии с международным морским правом и от судовладельцев претензий не получало. В Министерстве иностранных дел Украины признали, что во время осмотра российские пограничники не нарушают протоколы. Позже Киев заявил о намерении создать военно-морскую базу в регионе и усилить военное присутствие в Азовском море.

Ранее депутат парламента Украины от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник призвал отменить соглашение с РФ о совместном использовании Керченского пролива и Азовского моря. Позднее заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что Киев не будет разрывать соглашение. Она отметила, что Украина дополнительных прав от разрыва соглашения с Россией не получит, и денонсации грозит возникновением нового территориального спора.