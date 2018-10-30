Борисов призвал российские компании «более агрессивно» себя вести на рынке Латинской Америки

Российские компании должны более агрессивно вести себя на рынке Латинской Америки, в том числе на Кубе. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Освоение кубинского рынка и рынка стран Латинской Америки должно предусматривать более агрессивную бизнес-модель. Мы много теряем по времени, очень много переговорных процессов. Теряем деньги за счет этого, нам есть, что переосмыслить», - сказал Борисов.

Кроме того, по его словам, Россия готова предложить странам Латинской Америки передовые наработки в атомной, машиностроительной, авиационной и других отраслях.

В пример Борисов привел открывшуюся накануне сборочную линию автомобилей марок «ГАЗ» и «Урал». По его словам, она позволит кубинцам производить автомобили российских марок частично на своих заводах и поставлять на внешние рынки, в том числе в страны Карибского бассейна.