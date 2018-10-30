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Военный историк рассказал о подготовке США к войне с Россией в 2000-м году

Лина Давыдова
14:12 30.10.2018
По словам военного историка Юрия Кнутова, США неспроста изучали оборонительные укрепления СССР в Великой Отечественной войне.
Фото: US Navy Navy Office of Information, Globallookpress

США готовятся к реальной войне с Россией с 2000-х годов, утверждает директор Музея войск ПВО военный историк Юрий Кнутов. Эксперт рассказал, как случайно наткнулся на доклад, созданный специально для Пентагона, где подробно описываются оборонительные укрепления Советского Союза во времена Великой Отечественной войны.

«Совсем недавно я готовил материал по Курской битве. И мне нужно было уточнить одну цифру. Я сделал запрос на английском языке в поисковике и мне совершенно случайно выскакивает доклад «Минные и противоминные операции в Курской битве. Подготовлен для Пентагона... Я нашел заключительный доклад на 177 страниц, где подробнейшим образом рассказывается, как мы создавали оборонительные укрепления и использовали мины  в борьбе с немецкими тяжелыми танками. В 2000-м году они (США - прим. ред.) уже готовились к тому, что им придется воевать с нами и использовать бронетехнику тяжелую и анализировали, как мы с учетом Курской битвы будем защищаться», - предположил Кнутов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По мнению военного историка, крупнейшие учения НАТО у российских границ Trident Juncture («Единый трезубец») - это фактически переход от теории к практике.

«Тогда была теория, а сейчас они выходят на практику. Но самое ужасное в этих учениях, что они завезли сейчас технику и половину оставят на базах», - выразил свои опасения эксперт.

Масштабные учения НАТО Trident Juncture продлятся до 7 ноября. В них принимают участие 50 тысяч военнослужащих из 29 стран-участников Альянса и государств-партнеров, примкнувших к маневрам - Финляндия и Швеция. Эти крупнейшие учения со времен холодной войны проходит вблизи российских рубежей - всего в нескольких сотнях километров от наших границ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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