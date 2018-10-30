В Минфине разъяснили ситуацию с повышением налога на роскошь
В ведомстве заявили, что СМИ, ранее распространившие сведения о том, что ставка имущественного налога может быть повышена, неверно поняли слова Силуанова.
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В Минфине пояснили, что не планируют менять ставку налогообложения в ближайшие шесть лет. Это касается и налога на роскошь. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведомство планирует увеличить имущественный налог для богатых, сославшись на цитату главы Минфина Антона Силуанова.
«Он [глава Минфина] не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки», - цитирует сообщение ведомства «Известия».
Недопонимание возникло из-за того, что СМИ неверно истолковали высказывания Силуанова в эфире программы «Познер» на Первом канале.