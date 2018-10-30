В Минфине разъяснили ситуацию с повышением налога на роскошь

В Минфине пояснили, что не планируют менять ставку налогообложения в ближайшие шесть лет. Это касается и налога на роскошь. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведомство планирует увеличить имущественный налог для богатых, сославшись на цитату главы Минфина Антона Силуанова.

«Он [глава Минфина] не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки», - цитирует сообщение ведомства «Известия».

Недопонимание возникло из-за того, что СМИ неверно истолковали высказывания Силуанова в эфире программы «Познер» на Первом канале.