В Кремле прокомментировали повышение цен на бензин

В администрации президента следят за ситуацией на рынке бензина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя данные Росстата об увеличении стоимости автомобильного бензина на 10% в сентябре в сравнении с августом, представитель Кремля переадресовал этот вопрос кабинету министров.

«В Кремле в курсе, это, скажем так, тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Он подчеркнул, что в настоящее время правительство принимает «очень активные, энергичные меры» по урегулированию ситуации с ценами на бензин.

Ранее сообщалось, что представители нефтяной отрасли обратились к правительству РФ с просьбой повысить цены на бензин сразу на пять рублей за литр, чтобы избежать крупных убытков.