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Глава ОСК рассказал об обстановке на «Адмирале Кузнецове» в момент аварии

Александра Арсентьева
12:58 30.10.2018
В результате происшествия с плавдоком в Мурманске пострадали пятеро рабочих.
Фото: СК РФ

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал «Звезде», какие повреждения получил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» во время инцидента с плавдоком в Мурманске.

«При выводе из дока нештатно пошла работа систем баластирования. В виду, как говорят наши коллеги, внезапного отключения электроэнергии с берега. Это привело к неконтролируемому погружению одной из башен дока, что привело к существенному крену. При этом командам удалось вывести корабль из дока. При этом повреждения получила полетная палуба в результате падения на нее крана дока», - рассказал Рахманов.

В результате инцидента пострадали пятеро рабочих. Двоим была оказана помощь на месте, еще двое находятся в больницах. Состояние одного из них тяжелое. Пятого рабочего найти пока не удалось.

Причиной затопления плавучего дока при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов» стало нарушение правил эксплуатации. Такую предварительную версию выдвинул Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

 

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