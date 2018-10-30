Опубликованы первые кадры с места затопления плавдока в Мурманске

В Мурманске на судоремонтном заводе затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». «Звезда» публикует первые кадры с места происшествия.

Напомним, инцидент произошел из-за перебоя в подаче электроэнергии, это привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он быстро ушел под воду. В результате случившегося несколько рабочих пострадали. Отмечается, что крейсер не получил значительных повреждений. «Адмирал Кузнецов» был переведен на другой судоремонтный завод.

«Адмирал Кузнецов» - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он был введен в эксплуатацию в 1991 году. Крейсер может нести до 26 истребителей и 12 вертолетов. Кроме того, он вооружен артиллерийскими установками, а также зенитными ракетными и противокорабельными комплексами.