Россиян будут уведомлять о задолженностях с помощью SMS

Письма с уведомлениями о задолженностях признаны неэффективным средством информирования, и россияне будут получать уведомления в виде SMS-сообщений. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Его слова приводит издание «Комсомольская правда».

Он отметил, что почтовая связь не всегда эффективна в этом случае, письма могут не дойти до адресатов, поэтому для данной задачи больше подходят SMS-уведомления. Соответствующие поправки в закон «Об уведомлениях» уже разработаны.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект о том, что уведомления о задолженностях с согласия налогоплательщика могут быть отправлены не только почтой, но и в личный кабинет на портале Госуслуг.