СК возбудил уголовное дело после затопления плавдока в Мурманске

Следователи завели уголовное дело после затопления самого крупного в стране плавучего дока ПД-50. ЧП произошло на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

В ходе следственных действий будут устанавливаться причины инцидента. Кроме того, следствие даст юридическую оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил эксплуатации судоподьемных сооружений. В результате происшествия пять человек пострадали, из них четверо получили обморожение, еще один пропал без вести.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» при этом значительных повреждений не получил, его перевезли на другой судоремонтный завод.