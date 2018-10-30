Умер советский актер Марат Арипов

В Душанбе умер актер Марат Арипов, ему было 83 года. Как сообщает газета «Комсомольская правда», советский и таджикский актер скончался после продолжительной болезни.

Арипов родился в Душанбе в 1935 году. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт, а также режиссерский факультет ВГИКа. В истории Таджикской ССР Арипов стал самым молодым заслуженным артистом, это звание он получил в 21 год.

В 1965 году Арипов выступил как режиссер картины «Ниссо», после этого снял фильм «Гляди веселей» по мотивам книги Леонида Соловьева «Очарованный принц». В 2008 году он получил звание народного артиста Таджикистана.

Кроме того, актер участвовал в съемках таких известных фильмов, как «Судьба поэта», «Знамя кузнеца» и «Сыну пора жениться».