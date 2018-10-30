Пассажир рухнувшего Boeing 737 рассказал, как избежал смерти

Сотрудник Минфина Индонезии Сони Сетьяван не сел в потерпевший крушение Boeing 737 из-за того, что опоздал на рейс. Чиновник признался, что чудом избежал гибели только из-за того, что автомобильное движение было в тот день затруднено из-за пробок.

Сетьяван рассказал, что, как правило, он прибывает в аэропорт заблаговременно, но именно на этот роковой рейс он опоздал, сообщает Channel NewsAsia. По словам пассажира, жертвами авиакатастрофы стали 20 его коллег и друзей, которые, также как и он, регулярно летают этим маршрутом.

«Моя семья была шокирована. Я сообщил им, что со мной все хорошо, я благодарен за это судьбе», - поделился Сетьяван.

Пассажирский Boeing 737 компании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение в Яванском море. Самолет пропал с радаров в 6.33 утра, через 13 минут после вылета. На борту лайнера находились 189 человек, никто из них не выжил.