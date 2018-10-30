Опубликовано видео задержания боевиков в Татарстане, готовивших серию терактов

В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, которая была связана с ИГИЛ*. ЦОС ФСБ России опубликовало видео задержания членов боевиков.

Как сообщается, в Набережных Челнах в момент изъятия оружия из схрона с поличным был захвачен один из участников группы. Также одновременно были проведены задержания еще шестерых ее членов, а также 11 граждан, попавших под их влияние.

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, атрибутику ИГИЛ* и экстремистскую литературу.

Члены группировки намеривались совершить «ряд резонансных акций», а после этого присоединиться к боевикам в Сирии. Лидером группы был житель Набережных Челнов, который уже был судим за пропаганду идей ИГИЛ*.

Спецоперация прошла в координации с Росгвардией и подразделениями МВД.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России.