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Ученые нашли революционный способ борьбы с раком

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:15 30.10.2018
Есть предположение, что опухолевые клетки нужно будет просто заразить другим вирусом.
Ученые нашли революционный способ борьбы с раком
Фото: arifoto UG dpa globallook

Ранее открытый вирус, который назвали вирусом Сенека-Валли, может бороться с раковыми клетками и разрушать их. К такому выводу пришли исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии. Они теперь полагают, что, зная механизм его действия, можно начать разрабатывать новый вид терапии против злокачественных опухолей. Об открытии говорится на портале EurekAlert.

Ученые провели эксперимент, используя метод криоэлектронной микроскопии высокого разрешения. То есть под действием очень низких температур наблюдали за «заражением» раковых клеток. Оказалось, что вирус Сенека-Валли связывает зараженный белок, а здоровые элементы при этом остаются на своих местах в клетках. Однако у такого, на первый взгляд, идеального метода есть побочное действие - он довольно сильно «бьет» по иммунитету.

Теперь ученые бьются над разработкой метода, который бы только уничтожал зараженные клетки, а иммунная система человека оставалась бы нетронутой.

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