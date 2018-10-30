Закружился и рухнул: момент падения вертолета владельца «Лестера» попал на видео

Камера очевидца зафиксировала момент крушения вертолета, в котором находились владелец футбольного клуба «Лестер Сити» английской премьер-лиги миллиардер Вишай Шривадданапрабх, его дочь, два члена экипажа и еще один человек.

На записи видно, как воздушное судно поднимается в небо и вначале исчезает за кадром. Через какое-то время вертолет вновь появляется в кадре, машина уже теряет контроль в воздухе, начинает вращаться вокруг своей оси и стремительно падает вниз. Кадры с места крушения публикует The Daily Mail.

Трагедия произошла в субботу 27 октября вблизи стадиона команды «Кинг Пауэр». Вертолет рухнул сразу после матча «Лестера» и «Вест Хэм Юнайтед».