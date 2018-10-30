ФСБ задержала в Татарстане законспирированную террористическую ячейку

В Татарстане разоблачена законспирированная террористическая ячейка, координировавшаяся с запрещенной на территории России организацией ИГИЛ*, задержаны 18 человек. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Отмечается, что ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и подразделениями МВД в рамках проведенной в Татарстане спецоперации была пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой велась из-за рубежа главарями ИГИЛ*.

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах с поличным был захвачен один из участников группы. Одновременно были проведены задержания еще шестерых ее членов, а также 11 граждан, которые попали под их влияние. В время обысков в 18 адресах было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, атрибутика ИГИЛ* и экстремистская литература.

«Лидером джихадистского сообщества являлся житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГИЛ*», - говорится в пресс-релизе.

Разоблаченные исламисты собирались совершить в России «ряд резонансных акций». В этих целях они проводили вербовку «сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора». После свершенных преступлений, члены террористической ячейки хотели уехать в Сирию.

ИГИЛ*- организация, запрещенная на территории России.