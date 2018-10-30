Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт

Употребление творога перед сном регулирует обмен веществ и способствует похудению. Соответствующий эксперимент ученые из университета штата Флорида поставили на людях в возрасте от 20 лет. Им предлагалось съесть порцию творога за 30-60 минут до сна.

Главный «виновник» такого эффекта на организм - содержащийся в твороге казеин. Он благотворно влияет на обмен веществ, помогает сжигать жир. А для любителей спорта - творог незаменимый продукт для строительства мышц. Результаты эксперимента ученые опубликовали в журнале British Journal of Nutrition.

А похудению он способствует из-за того, что организм на переваривание этого продукта тратит много энергии, что и приводит к активному сжиганию жиров.