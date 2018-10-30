Губернатор Мурманской области рассказала о состоянии пострадавших при ЧП с плавдоком

Двое пострадавших после аварии в плавучем доке на 82-м заводе в Мурманской области в настоящее время находятся в больницах. Об этом заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Двое находятся в медучреждениях города Мурманска - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден», - говорится в заявлении Ковтун, опубликованном на ее странице в Instаgram.

Губернатор также подчеркнула, что в настоящее время на месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада Северного флота.

Ранее сегодня в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

По словам представителя центра судоремонта «Звездочка» (исполнителя контракта на ремонт корабля) Евгения Гладышева, авария произошла из-за перебоев в подаче электроэнергии. Сам крейсер повреждений не получил, в настоящее время его перевезли на другой судоремонтный завод.