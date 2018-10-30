Составлен топ-10 самых востребованных внедорожников с пробегом

Автоэксперты составили рейтинг самых продаваемых на российском вторичном рынке внедорожников и кроссоверов с января по сентябрь текущего года.

Лидером рейтинга традиционно стала отечественная модель Lada 4×4. С начала 2018 года объем перепродаж данной модели в России составил 67 200 сделок, это на 4% ниже, чем было зафиксировано в 2017 году, сообщает агентство «Автостат».

На втором месте оказался автомобиль Chevrolet Niva – 51 800 перепродаж за девять месяцев текущего года. Замыкает тройку лидеров японский Toyota RAV4 - 30 400 перепроданных авто. На четвертом месте находится Nissan Qashqai (25 000 штук), на пятом - Nissan X-Trail (24 800 единиц).

Также в топ-10 вошли: Renault Duster (21 000 машин), Mitsubishi Outlander (20 800 авто), Honda CR-V (20 600 единиц), Volkswagen Tiguan (16 700 машин) и Kia Sportage (16 700 автомобилей).

Всего за указанный период объем российского рынка внедорожников и кроссоверов на вторичном рынке составил 853,4 тысячи единиц, это на 7% больше, чем в 2017 году.