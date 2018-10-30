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В ОСК рассказали о характере повреждений на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Андрей Аркадьев
10:13 30.10.2018
В Объединенной судостроительной корпорации рассказали, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил значительных повреждений.
Фото: famski wikimapia.org, Globallookpress

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получил незначительные повреждения в связи с нештатной ситуацией на плавучем доке ПД-50 в Мурманске, где авианосец находился на ремонте.

Об этом рассказал «Звезде» директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Житомирский.

«Пока в ситуации разбираемся. Адмирал Кузнецов ошвартован на 35-м заводе, где будет проходить дальнейшую модернизацию, как и планировалось. Ведется оценка повреждений. Предварительно они не существенны, на сроки это не повлияет», - отметил он.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». ЧП произошло из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду. В результате инцидента пострадали несколько рабочих. При этом сам крейсер, о чем упоминалось выше, значительных повреждений не получил. Его перевезли на другой судоремонтный завод.

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он введен в эксплуатацию в январе 1991 г. Судно может нести до 24–26 истребителей и 12 вертолетов, вооружено противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.

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