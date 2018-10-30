Японская принцесса лишилась титула

Японская принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница императора Японии Акихито, отказалась от титула и вышла замуж за обычного мужчину. Избранником принцессы стал менеджер одной из японских судоходной компаний.

Согласно традиции, если женщина из императорской семьи выходит замуж за незнатного человека, она обязана отказаться от своего статуса, однако мужчинам разрешено жениться на «простолюдинках».

Бракосочетание принцессы Аяко прошло в одном из храмов в Токио. Участниками церемонии стали три десятка человек, включая членов семьи.

Между тем отказ от титула на жизнь теперь уже бывшей принцессы повлияет не сильно. Государство выплатит ей почти миллион долларов в качестве компенсации.