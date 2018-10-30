Роспотребнадзор предупредил россиян о сибирской язве на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности заражения сибирской язвой при посещении Одесской области Украины. Вспышку инфекционного заболевания региональные власти выявили в конце октября.

Сибирскую язву нашли у коровы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района. Никто из местных жителей не заразился, однако введен запрет на вывоз мясных и молочных продуктов из поселения.

Надзорное ведомство попросило россиян учитывать эту информацию и помнить, что сибирская язва в случае несвоевременного обращения за медицинской помощью может привести к смерти.

Это не первый случай вспышки сибирской язвы в этом районе. В конце сентября это заболевание также было выявлено у коровы. В результате заразились пять человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.