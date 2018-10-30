Пушков рассказал, что стало «началом заката» карьеры Меркель

Политическая карьера канцлера Германии Ангелы Меркель клонится к закату из-за ошибок, которые были допущены в миграционной политике государства. Главную роль роль в этом, заявил сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter, сыграло ее решение пустить беженцев в Германию.

«Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката», - написал сенатор, добавив, что «безусловный лидер ЕС», каким считали Меркель еще несколько лет назад, пустила на территорию Германии более 1,1 миллиона беженцев.

Как заявил Пушков, именно по этой причине канцлер Германии потеряла позиции и приняла решение покинуть пост главы Христианско-демократического союза. Кроме того, шаткое положение Меркель сказалось и на том, что она не захотела выдвигаться на выборах в 2021 году.