Для просушки пострадавших от наводнения домов в Краснодарский край направлены 500 тепловых пушек

Полтысячи тепловых пушек отправят в Краснодарский край для просушки домов после наводнения.

Из-за обильных дождей под воду там ушли почти три десятка городов и поселков. Подтопленными оказались две с половиной тысячи жилых домов. Жертвам паводка стали шесть человек, двое числятся пропавшими без вести.

Убирать улицы сейчас помогают военные. Из населенных пунктов они вывезли уже около 350 кубометров мусора. Дороги освобождают от поваленных деревьев.

В Туапсинском районе десантники даже изменили русло реки, чтобы предотвратить размыв берега, на котором расположены дома. Всего к работам привлечены две сотни военнослужащих и больше 20 инженерных машин.

Напомним, ранее в отношении чиновников Апшеронского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с гибелью людей во время наводнения. По данным следствия, должностные лица знали о том, что с 24 по 26 октября в Хадыженском и Кабардинском поселениях может возникнуть чрезвычайная ситуация.