В сирийском поселке Друша в пригороде Дамаска после войны восстанавливают энергоснабжение

Большое событие готовятся отметить в сирийском поселке Друша, который находится неподалеку от Дамаска. Впервые за долгое время местные жители смогут нормально приготовить себе поесть и согреться. В домах наконец-то появится электричество, а совсем скоро и вода.

Приезд бригады электриков в Друшу для местных жителей - настоящее событие. Уже через несколько часов здесь будет освещение. В домах можно будет согреть чай и включить отопительные приборы. По ночам температура здесь опускается уже до 10 градусов.

«У меня 25 электриков, мы восстанавливаем электроснабжение Друши, даже столбы новые ставим. Когда поселок освободили, электросети тут были сильно повреждены. Нам присылают материалы по государственной программе: все, что нужно, есть», - рассказывает начальник бригады электриков Ибрагим Жума.

Восстановление этого населенного пункта идет полным ходом. До войны здесь жили более шести тысяч человек. С приходом террористов городок опустел. Отступая, бандиты грабили и разрушали, и все же жизнь в Друше стремительно берет свое. В родные дома вернулись уже около четырех тысяч жителей.

«Наш поселок очень сильно пострадал, разрушено около половины всего жилого фонда. Но Дамаск нам помогает, присылает строительные материалы, мы выдаем их людям, и они восстанавливают свои дома. Таким образом, отстроена уже примерно пятая часть от того, что повреждено», - рассказал глава поселка Друша Мухаммад Аль-Халед.

Далеко не на всех улицах в Друше есть освещение, пока нет централизованного водоснабжения. Многие дома еще стоят в руинах, но главное - процесс запущен и строительные бригады получают все необходимое. Полное восстановление поселка планируют закончить в течение полугода.