«Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после инцидента с плавдоком

Авианосец «Адмирал Кузнецов» ошвартовался на 35-м судоремонтном заводе под Мурманском после внештатной ситуации, произошедшей в плавучем доке на 82-м заводе.

Об этом сообщил «Звезде» руководитель пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнителя контракта на ремонт корабля) Евгений Гладышев.

По его словам, из-за перебоев в подаче электроэнергии на 82-м заводе произошла авария. Плавдок затонул, но сам крейсер, который стоял на ремонте, повреждений не получил. Его перевезли на другой судоремонтный завод.

«В шесть часов утра крейсер ошвартовался у причала 35-го судоремонтного завода, в настоящее время проводится детальный осмотр материальной части крейсера. По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, не получил», - сказал Гладышев.

«Адмирал Кузнецов» - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он введен в эксплуатацию в январе 1991 года. Судно может нести до 24-26 истребителей и 12 вертолетов, вооружено противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.