Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп приказал Госдепу подготовить доклад по «нарушению» Россией ДРСМД

Александра Арсентьева
08:43 30.10.2018
Соответствующее поручение Трамп дал госсекретарю США во взаимодействии с министрами торговли, финансов, директором Национальной разведки и главой Пентагона.
Трамп приказал Госдепу подготовить доклад по «нарушению» Россией ДРСМД
Фото: Chris Kleponis Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение ряду американских ведомств сделать для конгресса доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по поводу «нарушений со стороны РФ».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, который распространил Белый дом.

Соответствующее поручение американский президент дал госсекретарю Соединенных Штатов во взаимодействии с министрами торговли, финансов, директором Национальной разведки и главой Пентагона.

Отмечается, что доклад необходим конгрессу «в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год». В этом разделе говорится о «комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД».

Ранее, Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной такого решения он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы и заявил, что в договор также должен быть включен и Китай.

Россия многократно отвергала обвинения США в нарушении договора, добавив, что именно Штаты в Европе размещают системы ПРО.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Москве и Вашингтону разрабатывать и иметь крылатые и баллистические ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

Российский президент Владимир Путин заявил, что данное решение США вынудит РФ дать зеркальный ответ.

 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.10.2018, 22:40
МИД РФ разочарован итогами голосования в ООН по ДРСМД
Дата30.10.2018, 06:37
416 метров под уровнем моря: рекордное погружение выполнили водолазы ВМФ РФ
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:02 В стране и мире
Под Тверью в ДТП с участием микроавтобуса пострадали девять человек
07:13 В стране и мире
Видео
Последствия первого снега: в Москве из-за стихии за ночь разбились семь машин
05:56 В стране и мире
Названы самые надежные автомобили в мире
04:00 В стране и мире
Видео
«Польшу догоним через сто лет, если она встанет»: экс-глава Рады об Украине
02:58 В стране и мире
В Китае построили загадочную подлодку
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.