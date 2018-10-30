Трамп приказал Госдепу подготовить доклад по «нарушению» Россией ДРСМД

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение ряду американских ведомств сделать для конгресса доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по поводу «нарушений со стороны РФ».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, который распространил Белый дом.

Соответствующее поручение американский президент дал госсекретарю Соединенных Штатов во взаимодействии с министрами торговли, финансов, директором Национальной разведки и главой Пентагона.

Отмечается, что доклад необходим конгрессу «в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год». В этом разделе говорится о «комплексном ответе на нарушение Россией ДРСМД».

Ранее, Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов выйти из договора РСМД и начать разработку нового оружия. Причиной такого решения он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы и заявил, что в договор также должен быть включен и Китай.

Россия многократно отвергала обвинения США в нарушении договора, добавив, что именно Штаты в Европе размещают системы ПРО.

ДРСМД был заключен в 1987 году и запрещает Москве и Вашингтону разрабатывать и иметь крылатые и баллистические ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

Российский президент Владимир Путин заявил, что данное решение США вынудит РФ дать зеркальный ответ.