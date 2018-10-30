В России вспоминают жертв политических репрессий

В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий. Во многих городах проходят акции - их участники называют имена тех, кто был расстрелян или сослан в лагеря в годы «Большого террора».

В Москве траурные мероприятия будут проходить у «Стены скорби» на проспекте Сахарова. Все желающие смогут почтить память погибших ударом в символический «Колокол памяти».

Официально этот День памяти был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».

Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР.