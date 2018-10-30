Ракету «Союз» перед пуском разберут и соберут заново

Ракету «Союз-ФГ» перед запуском разберут и соберут для проверки на Байконуре. Запуск ракеты на орбиту с грузовиком «Прогресс» назначен на 16 ноября.

Специалисты планируют отсоединить все четыре боковых блока ракеты-носителя, осмотреть места стыковки, а затем провести обратную сборку с тем, чтобы в дальнейшем избежать внештатных ситуаций.

Напомним, 11 октября при старте ракеты-носителя «Союз» с транспортным кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Ракета должна была доставить на МКС российского космонавта Александра Овчинина и американского астронавта Тайлера Хейга. Однако, один из блоков первой ступени не отделился в нужный момент и ударил по центральному блоку. В результате космонавты были вынуждены совершить аварийную посадку.

В настояще время расследованием аварии занимается специальная комиссия. Об итогах своей работы эксперты должны рассказать уже на этой неделе.