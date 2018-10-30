Под Тверью в ДТП с участием микроавтобуса пострадали девять человек

Пассажирский микроавтобус попал в аварию под Тверью. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщил «Звезде» начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Вадим Левшин.

По предварительной информации, авария произошла на 195-м километре в Зубцовском районе Тверской области рядом с деревней Старое. Микроавтобус съехал в кювет из-за гололедицы.

Все девять пострадавших госпитализированы в больницу, тяжелых травм никто не получил, уточнил Левшин.