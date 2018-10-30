В Польше испугались возможного дефицита украинских рабочих

Глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот заявил, что возможный отток украинских рабочих в Германию может стать угрозой для экономики Польши.

Беспокойство польских властей связано с тем, что немецкое правительство планирует упростить получение рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. В этом случае, около 59% украинцев предпочтут работать в Германии.

По словам Инглота, после смягчения немецкого миграционного законодательства, граждане Украины покинут Польшу, а нехватка кадров в польских компаниях может вырасти до 500 тысяч вакансий, пишет RzeczPospolita.

При этом из-за дефицита украинских рабочих производство товаров широкого потребления в стране может упасть на 10%. По данным польских предпринимателей, около четверти работников строительной отрасли – это украинцы и белорусы.

Инглот считает, что Варшава сможет решить кадровую проблему за счет упрощения получения рабочих виз для граждан Грузии, Непала, Бангладеш и Индии.