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В МИД Украины выступили против разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Александра Арсентьева
07:52 30.10.2018
«Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией относительно делимитации Азовского моря», - заявила замглавы МИД Украины.
В МИД Украины выступили против разрыва договора с Россией по Азовскому морю
Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости

Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Российской Федерацией о совместном использовании Керченского пролива и Азовского моря, его разрыв грозит только возникновением нового территориального спора. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Ранее депутат парламента Украины от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник выступил с призывом отменить данное соглашение. Зеркаль же заявила, что Украина не будет его разрывать.

«Когда мы продолжаем настаивать на том, что его (соглашение о совместном использовании Азовского моря - прим. ред.) нужно денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует», - сказала Зеркаль в эфире телеканала ICTV.

Она также обвинила Россию в «нарушении права Украины как прибрежного государства».

По словам Зеркаль, Украина с точки зрения дополнительных прав от денонсации соглашения ничего не получит.

«Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией относительно делимитации Азовского моря», - отметила заместитель главы МИД Украины.

Напомним, в начале года в Азовском море обострилась ситуация с судоходством. Украина в марте задержала российский траулер «Норд» и выдвинула против капитана судна обвинение в незаконном посещении Крыма якобы для того, чтобы причинить вред государственным интересам. Также в августе в херсонском порту был задержан российский танкер «Механик Погодин».

Власти РФ сочли действия Киева «морским терроризмом» и в своей части Азовского моря ответили усилением пограничных досмотров. Тогда пограничники Украины заявили, что россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов. При этом крымское пограничное управление ФСБ РФ отмечало, что ведет проверки согласно с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в МИД Украины признали, что во время осмотра российские пограничники не нарушают протоколы. Позднее Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, а также в регионе создать военно-морскую базу.  

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