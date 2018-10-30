Ассанж обвинил власти Эквадора в желании выдать его США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил власти Эквадора в том, что они хотят передать его США. Основатель сайта разоблачений считает, что сейчас ищется предлог, чтобы выдворить его из посольства страны в Лондоне, где он проживает уже шесть лет, сообщает РИА Новости.

Там образом Ассанж пытается избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании. У властей США тоже есть претензии к австралийцу. Если великого разоблачителя депортируют в Соединенные Штаты, там его ждет до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Основатель WikiLeaks пока рассчитывает остаться в здании дипмиссии, правда просит предоставить ему условия получше. Ранее Эквадор выпустил правила поведения для Ассанжа на территории посольства. Они регулируют порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи. Журналист через суд потребовал, чтобы ему предоставили больше свободы, однако его иск был отклонен.