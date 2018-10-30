Последствия первого снега: в Москве из-за стихии за ночь разбились семь машин

В Москве первыми зиму встречают автомобилисты, неожиданной эта встреча оказалась для тех, кто не успел поменять резину. Всего за одну ночь в авариях на МКАД разбились семь машин.

Спасатели просят водителей быть особенно осторожными - на дорогах гололедица. Городские власти вывели на улицы спецтехнику, чтобы очистить трассы. Уже обработаны мосты, эстакады, путепроводы и остановки, но лучше воспользоваться общественным транспортом.

По прогнозам синоптиков, радоваться первому снегу предстоит недолго, уже к выходным значительно потеплеет, и в Москве снова пойдут дожди.