Тела 10 погибших достали из воды на месте крушения Boeing 737

Спасатели обнаружили тела десяти человек на месте крушения индонезийского Boeing 737, среди погибших есть один младенец. Водолазы их достали из Яванского моря после того, как утром возобновилась поисковая операция.

На поверхность спасатели также подняли 14 мешков с фрагментами других тел. Полиции теперь предстоит сопоставить образцы ДНК, которые до этого взяли у родственников пассажиров, сообщает The Straits Times.

Напомним, Boeing 737 компании Lion Air выполнял рейс по маршруту Джакарта - Панкал-Пинанг, но примерно через 13 минут после вылета потерпел крушение. Лайнер поднялся до 1524 метров и упал в море у западного побережья острова Ява. Командир перед этим успел запросить экстренную посадку в аэропорту.

На борту воздушного судна находились 189 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.