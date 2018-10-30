Душераздирающие обстоятельства: не удержавшую сына во время урагана американку обвинили в убийстве

Американке Дазии Айдиа Ли были предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве после того, как во время урагана «Флоренс» ее годовалого ребенка смыло из рук течением. Об этом сообщает офис шерифа округа Юнион в Северной Каролине в социальной сети Facebook.

По данным полиции, 20-летняя женщина управляла автомобилем, в котором также находился ее сын. Они ехали по дороге, которая была закрыта для проезда. Во время поездки уровень воды вырос до критической отметки, и машину снесло с трассы.

«Я пыталась сделать все возможное. Но когда вода затопила автомобиль, началась паника. Машину вертело по кругу, и выбраться на землю не было никакой возможности», - заявила женщина изданию ABC7.

Она взяла ребенка, но его буквально вырвало из рук и смыло сильным течением. Тело ее сына было найдено лишь на следующий день.

Двадцатого ноября Дазиа Айдиа Ли предстанет перед судом. Полиция предъявила ей обвинения в непредумышленном убийстве, а также нарушении правил движения на закрытом участке дороги. Шериф Эдди Кейти рассказал, что несмотря на «душераздирающие» обстоятельства смерти сына женщины, полицейские провели тщательное расследование и уверены в том, что Дазиа Айдиа Ли виновна.

Напомним, 11 сентября в Северной и Южной Каролине ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана «Флоренс». Покинуть свои дома пришлось и жителям Вирджинии.